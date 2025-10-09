’Ema pesciolino rosso’ Così Gianpietro Ghidini racconta la storia del figlio

Ilrestodelcarlino.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ema era un ragazzo che amava la vita, che aveva una bella famiglia, tanti progetti. Aveva 16 anni quando la sua storia si è interrotta tragicamente, dopo una festa, una droga sintetica, la caduta nel fiume dove col papà aveva una volta liberato un pesciolino rosso. Oggi Ema pesciolino rosso è il nome con cui papà Gianpietro Ghidini porta in giro per l’Italia la storia di Emanuele, per dire ai ragazzi che bisogna prendersi cura di se stessi. Ogni dolore, anche il piu’ grande, può essere superato e trasformato in impegno. Questo il messaggio che Gianpietro, a capo della fondazione "Ema Pesciolino Rosso", ha voluto dare agli alunni delle Scuole Secondarie di primo grado di Fermo "Betti" e "Fracassetti" che hanno partecipato all’incontro presso l’Auditorium Sandro Pertini, organizzato dal Comitato Famiglie Sicurezza con il patrocinio del Comune di Fermo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

8217ema pesciolino rosso8217 cos236 gianpietro ghidini racconta la storia del figlio

© Ilrestodelcarlino.it - ’Ema pesciolino rosso’ . Così Gianpietro Ghidini racconta la storia del figlio

In questa notizia si parla di: pesciolino - rosso

“Piange come un bambino di 4 anni per un pesciolino rosso”: lo show di Jimmy Kimmel sospeso dopo le sue parole su Trump e la morte di Charlie Kirk

Cerca Video su questo argomento: 8217ema Pesciolino Rosso8217 Cos236