ELOGIO DELLA VITA ORDINARIA di Filippo La Porta | recensione

Nerdpool.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Saggiatore ci presenta Elogio della vita ordinaria, ultimo lavoro del saggista e critico letterario Filippo La Porta. Partendo da un’analisi accurata della società contemporanea, che ci vuole perennemente performanti, La Porta cerca di spiegare in cosa consiste avere una vita ordinaria ai giorni nostri e di come essa possa avere la stessa importanza di quella di un personaggio considerato un “Eroe”. Trama. La società è cambiata drasticamente negli ultimi vent’anni a causa soprattutto di due fattori: il primo è la diffusione dello smartphone, che ha permesso di velocizzare qualsiasi tipologia di operazione; la seconda è l’avvento dei social network che hanno reso le vite delle persone di dominio pubblico. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

elogio della vita ordinaria di filippo la porta recensione

© Nerdpool.it - ELOGIO DELLA VITA ORDINARIA di Filippo La Porta: recensione

In questa notizia si parla di: elogio - vita

elogio vita ordinaria filippoI meriti di un'esistenza senza nulla di speciale - Troverete un elogio di chi si sottrae al culto della fama e al ricatto della morale eroica, di chi rifiuta la corsa al successo, ... Da ilfoglio.it

San Filippo Apostolo: vita, martirio e devozione globale - Un viaggio attraverso la sua storia, il martirio e l'influenza nella Chiesa Cattolica. Riporta ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Elogio Vita Ordinaria Filippo