Elisabetta Sirani una donna che diventò identità

Elisabetta Sirani è una donna, una pittrice e, ancora prima di tutto questo, una persona vissuta nel Seicento. Cresciuta all'interno della bottega del padre, Giovanni Andrea Sirani, anche lui pittore, Elisabetta decide di voler fare la pittrice. Dapprima inizia come apprendista, poi diventa un'artista di importante fama. Quello che Elisabetta fa di particolare — e così importante da rompere i costumi e le mode del tempo, soprattutto in riferimento al mondo femminile — è apporre la sua firma sulle sue opere, cioè sui suoi quadri o, meglio, sulle sue creature. È stata la prima donna a firmare i propri quadri: qualche volta si è persino autoritratta con piccole immagini, come se fossero la sua firma.

