Elisabetta Casini | Vivo sotto costante minaccia ma il pm vuole archiviare

Veronasera.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È convocata per domani, 10 ottobre, nel tribunale di Verona l'udienza in cui il giudice dovrà deliberare sulla richiesta di archiviazione a cui si è opposta Elisabetta Casini, la donna di Garda che da oltre sei anni chiede verità e giustizia per la morte del figlio Lorenzo Casini. I fatti su cui. 🔗 Leggi su Veronasera.it

