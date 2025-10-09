Elisabetta Casini | Vivo sotto costante minaccia ma il pm vuole archiviare

È convocata per domani, 10 ottobre, nel tribunale di Verona l'udienza in cui il giudice dovrà deliberare sulla richiesta di archiviazione a cui si è opposta Elisabetta Casini, la donna di Garda che da oltre sei anni chiede verità e giustizia per la morte del figlio Lorenzo Casini. I fatti su cui. 🔗 Leggi su Veronasera.it