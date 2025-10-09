Elezioni rsu STMicrolectronics | Fismic leader tra gli operai con 11 delegati eletti

Con 1.076 voti di lista, la Fismic Confsal ottiene un risultato significativo alle elezioni per le RSU presso lo stabilimento STMicroelectronics di Catania, consolidando la fiducia dei lavoratori nella sua presenza costante, nella serietà e nella coerenza dimostrate in fabbrica. La Fismic elegge. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

In questa notizia si parla di: elezioni - stmicrolectronics

Elezioni RSU Stmicroelectronics la Fim Cisl ottiene sette delegati https://ift.tt/KbFaWTn https://ift.tt/Ftg2zR1 - X Vai su X

STMicroelectronics Catania: la Fiom-Cgil vince le elezioni RSU 2025 ed esprime 12 delegati La Fiom-Cgil si afferma come primo sindacato nelle elezioni RSU di STMicroelectronics a Catania. Con 12 delegati eletti – 3 operai e 9 impiegati – il sindacat - facebook.com Vai su Facebook

Elezioni RSU STMicrolectronics: Fismic, leader tra gli operai con 11 delegati eletti, rafforza la propria rappresentanza - 076 voti di lista, la Fismic Confsal ottiene un risultato significativo alle elezioni per le RSU presso lo stabilimento STMicroelectronics di Catania, consolidando la fiducia dei lavoratori nell ... Da blogsicilia.it

Rsu Fismic e Ugl, sicurezza sul lavoro sia un tema condiviso - L'incidente sul lavoro di un dipendente di Tapojärvi, all'interno del sito di Acciai speciali Terni, è un "evento drammatico che ripropone con forza il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro", "che ... Riporta ansa.it