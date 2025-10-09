Elezioni regionali in Toscana la candidata Bundu | Casa lavoro e sanità pubblica Noi l' unica scelta di sinistra

Più risorse su casa e lavoro, e poi sanità pubblica, chiedendo anche un maggiore contributo - “Perché no? È la progressività di cui parla la Costituzione” - ai redditi più alti. ‘No’ agli inceneritori ("Bisogna puntare sulla strategia rifiuti zero, come insegnano tanti Comuni anche in Toscana, a. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

In questa notizia si parla di: elezioni - regionali

Elezioni regionali, il vertice in notturna: i leader a casa Meloni per le candidature

Elezioni regionali, Zaia gioca di sponda. L’asse con la premier nella partita con Salvini

Elezioni regionali | M5s, la Toscana si spacca: "No a un'alleanza con il Pd". Galletti: "Confronto aperto, niente fughe in avanti"

Telesveva. . Elezioni regionali in Puglia: il centrodestra resta in attesa di un candidato, nella Bat ancora dubbi sulle liste di Decaro. Il servizio di Roberto Straniero #puglia #elezioni #decaro #liste #centrodestra #candidature #politica - facebook.com Vai su Facebook

Sicurezza, più treni e concretezza. Elezioni regionali: “Ecco la Toscana che vogliamo” - X Vai su X

Elezioni regionali in Toscana, ecco chi sono i tre candidati alla presidenza - Il candidato della coalizione di centrodestra è Alessandro Tomasi, sindaco di Pistoia e coordinatore regionale di FdI. tg24.sky.it scrive

Elezioni regionali in Toscana: Antonella Bundu, “Toscana Rossa è l’alternativa” - Chi è l’esponente di Toscana Rossa che corre nella sfida contro Giani e Tomasi. Da lanazione.it