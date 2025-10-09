Elezioni regionali in Toscana | come saranno assegnati i seggi del Consiglio

Domenica 12 e lunedì 13 ottobre i cittadini toscani sono chiamati alle urne per eleggere il nuovo presidente della Regione.I toscani eleggeranno anche i consiglieri che andranno a comporre la futura assemblea regionale: quaranta in tutto (quarantuno con il presidente della Giunta che ne fa parte. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

In questa notizia si parla di: elezioni - regionali

Elezioni regionali, il vertice in notturna: i leader a casa Meloni per le candidature

Elezioni regionali, Zaia gioca di sponda. L’asse con la premier nella partita con Salvini

Elezioni regionali | M5s, la Toscana si spacca: "No a un'alleanza con il Pd". Galletti: "Confronto aperto, niente fughe in avanti"

? Elezioni regionali: il nuovo logo a supporto di #Ciriellipresidente. Andiamo a vincere. Si volta pagina #LegaCampania #legasalvinipremier #regionali2025 #regionalicampania - facebook.com Vai su Facebook

In tutte le elezioni regionali in cui PD e M5S hanno corso insieme, la lista del Movimento 5 Stelle è andata meglio quando ha espresso il candidato presidente (7,1%) rispetto a quando lo ha espresso il PD (5,6%) o a quando era indipendente o di altri partiti (4, - X Vai su X

Chi sono i candidati alle elezioni in Toscana 2025: nomi e liste alle regionali - Alle elezioni regionali 2025 in Toscana i candidati sono tre: il presidente uscente Eugenio Giani (Pd) per il centrosinistra, il sindaco di Pistoia Alessandro ... fanpage.it scrive

Elezioni regionali in Toscana: chi sono i candidati, quando e dove si vota - L’autunno toscano, con i suoi colli dorati e i bar dove si discute a voce alta, si prepara a un fine settimana in cui le urne saranno il vero luogo di confronto. Riporta tag24.it