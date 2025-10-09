Firenze, 9 ottobre 2025 – I rettori degli atenei toscani si rivolgono ai candidati alla presidenza della Regione Toscana e lo fanno con una lettera in cui chiedono di sostenere “in maniera fattiva il diritto allo studio, che è uno dei diritti fondamentali ed inalienabili della persona, tutelato dagli articoli 3 e 34 della Costituzione italiana, e che garantisce a chi ha una posizione economica svantaggiata, o soffre di una disabilità o ha bisogni educativi speciali, la possibilità di affrontare il percorso formativo universitario”. Elezioni regionali Toscana, tutte le istruzioni per votare. Ecco le schede elettorali È questo il fulcro della lettera aperta rivolta ai tre candidati alla presidenza della Toscana sottoscritta dai rettori degli Atenei di Firenze, Siena, Pisa, Scuola superiore Sant'Anna, Scuola Imt Alti studi di Lucca e Università per stranieri di Siena e dal direttore della Normale di Pisa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Elezioni regionali, i rettori degli atenei toscani ai candidati: “Sostenere davvero il diritto allo studio”