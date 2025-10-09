Elezioni regionali i nomi dei candidati di Fratelli d' Italia nella circoscrizione Firenze 4

Firenzetoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Di seguito i nomi dei candidati di Fratelli d'Italia nella circoscrizione Firenze 4, collegio dove in tutto si eleggono due consiglieri regionali e che comprende la zona della Piana fiorentina.Nello specifico, votano nella circoscrizione 4 i residenti nei comuni di: Calenzano, Campi Bisenzio. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: elezioni - regionali

Elezioni regionali, il vertice in notturna: i leader a casa Meloni per le candidature

Elezioni regionali, Zaia gioca di sponda. L’asse con la premier nella partita con Salvini

Elezioni regionali | M5s, la Toscana si spacca: "No a un'alleanza con il Pd". Galletti: "Confronto aperto, niente fughe in avanti"

elezioni regionali nomi candidatiElezioni regionali, i nomi dei candidati di Fratelli d'Italia nella circoscrizione Firenze 4 - Di seguito i nomi dei candidati di Fratelli d'Italia nella circoscrizione Firenze 4, collegio dove in tutto si eleggono due consiglieri regionali e che comprende la zona della Piana fiorentina. Secondo firenzetoday.it

elezioni regionali nomi candidatiCandidati Regionali, accordo nel centrodestra: Cirielli in Campania, Stefani in Veneto - Leggi su Sky TG24 l'articolo Candidati Regionali, accordo nel centrodestra: Cirielli in Campania, Stefani in Veneto ... Secondo tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Elezioni Regionali Nomi Candidati