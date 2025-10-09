Elezioni regionali | i ministri Salvini e Giorgetti a Pisa

Pisatoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è tenuta a Pisa, presso il Tower Plaza Hotel, una cena elettorale della Lega Salvini Premier in vista delle Elezioni regionali del 12 e 13 ottobre. All’evento, organizzato a sostegno della capolista e consigliera regionale Elena Meini e del candidato Giorgio Petralli, hanno partecipato oltre. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: elezioni - regionali

