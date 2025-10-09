Elezioni Regionali gli orari dell' Ufficio Elettorale comunale di Castiglion Fiorentino

Arezzo, 9 ottobre 2025 – In occasione delle Elezioni Regionali, in programma il 12 e il 13 ottobre, si comunica che l'Ufficio Elettorale comunale posto in Piazza Verdi n.5 – Castiglion Fiorentino resterà aperto: - Venerdì 10 ottobre 2025: dalle ore 09:00 alle ore 18:00 ininterrottamente - Sabato 11 ottobre 2025; dalle ore 09:00 alle ore 18:00 ininterrottamente - nei giorni della votazione: domenica 12 ottobre 2025: dalle ore 07:00 alle ore 23:00 lunedì 13 ottobre 2025: dalle ore 07:00 alle ore 15:00 allo scopo di rilasciare le Tessere elettorali non consegnate oi duplicati delle stesse in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell'originale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Elezioni Regionali, gli orari dell'Ufficio Elettorale comunale di Castiglion Fiorentino

In questa notizia si parla di: elezioni - regionali

Elezioni regionali, il vertice in notturna: i leader a casa Meloni per le candidature

Elezioni regionali, Zaia gioca di sponda. L’asse con la premier nella partita con Salvini

Elezioni regionali | M5s, la Toscana si spacca: "No a un'alleanza con il Pd". Galletti: "Confronto aperto, niente fughe in avanti"

Telesveva. . Elezioni regionali in Puglia: il centrodestra resta in attesa di un candidato, nella Bat ancora dubbi sulle liste di Decaro. Il servizio di Roberto Straniero #puglia #elezioni #decaro #liste #centrodestra #candidature #politica - facebook.com Vai su Facebook

Sicurezza, più treni e concretezza. Elezioni regionali: “Ecco la Toscana che vogliamo” - X Vai su X

Elezioni Toscana 2025: date e orari, candidati e ultimi sondaggi alle regionali - Le elezioni regionali in Toscana si terranno domenica 12 ottobre dalle 7 alle 23 e lunedì 13 ottobre dalle 7 alle 15 ... Lo riporta fanpage.it

Elezioni regionali Toscana, a Cerreto Guidi gli elettori sono oltre 8200 - Domenica 12 ottobre dalle ore 7,00 alle ore 23,00 e lunedì 13 ottobre dalle ore 7,00 alle ore 15,00 si voterà per le elezioni del Consiglio regionale e ... Secondo gonews.it