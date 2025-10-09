Elezioni regionali della Toscana | una storia di partecipazione in trasformazione

Elezioni regionali della Toscana: tra memoria democratica e nuove sfide di partecipazione. Il 12 e 13 ottobre 2025, la Toscana tornerà alle urne per eleggere il nuovo Presidente della Giunta regionale e rinnovare il Consiglio regionale. Tre i candidati in corsa: Eugenio Giani, governatore uscente sostenuto dal centrosinistra e dal Movimento 5 Stelle; Alessandro Tomasi, sindaco di Pistoia e volto del centrodestra unito; Antonella Bundu, esponente della sinistra radicale con la lista Toscana Rossa. L’eventuale ballottaggio è previsto per il 26 ottobre. Dall’affluenza record al minimo storico. La partecipazione elettorale in Toscana ha vissuto una parabola discendente negli ultimi cinquant’anni. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

