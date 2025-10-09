Elezioni regionali Cirielli avvia campagna elettorale | Rialziamoci Pd convoca eletti per programma

Il primo post sui social da candidato alla presidenza della Regione Campania Edmondo Cirielli lo fa con una dicitura chiara: “Rialziamoci, per tornare grandi”. Dopo che l’intesa è stata raggiunta tra Fratelli d’Italia- Forza Italia e Lega, ieri Cirielli ha postato la sua foto con lo slogan “Il tuo presidente per la Campania”. Forza Italia . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Elezioni regionali, Cirielli avvia campagna elettorale: “Rialziamoci”. Pd convoca eletti per programma

In questa notizia si parla di: elezioni - regionali

