Elezioni regionali Antonio Mazzeo verso la chiusa della campagna | una presenza ' diffusa' in tutta la Provincia

Pisatoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una chiusura di campagna elettorale diffusa, come la Toscana che vuole rappresentare: Antonio Mazzeo, candidato del Partito Democratico, sarà protagonista venerdì 10 ottobre di un tour conclusivo che toccherà diversi comuni della provincia di Pisa. Si partirà alle ore 15.30 da Casale Marittimo. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: elezioni - regionali

Elezioni regionali, il vertice in notturna: i leader a casa Meloni per le candidature

Elezioni regionali, Zaia gioca di sponda. L’asse con la premier nella partita con Salvini

Elezioni regionali | M5s, la Toscana si spacca: "No a un'alleanza con il Pd". Galletti: "Confronto aperto, niente fughe in avanti"

Regionali, a San Miniato la cena del Pd per Eugenio Giani. La parola ai candidati pisani - A ormai poche ore dal voto per le elezioni regionali, nella sera di mercoledì 8 ottobre il Partito Democratico di San Miniato e degli altri comuni del ... Segnala gonews.it

elezioni regionali antonio mazzeoRegionali Toscana, Mazzeo: “Il nostro modello di welfare è avanzato ma preoccupa livello disinteresse degli elettori” - Il centrosinistra vuole ripartire dalla sua roccaforte: sanità, sicurezza e turismo i temi caldi. Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Elezioni Regionali Antonio Mazzeo