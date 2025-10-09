Elezioni regionali 2025 Oliviero ' arruola' l' ex assessore di Caserta
Prende forma la compagine casertana della lista “A testa alta con De Luca”, formazione che sosterrà il centrosinistra alle prossime elezioni regionali in Campania. A guidare la costruzione del gruppo provinciale è il presidente del Consiglio regionale Gennaro Oliviero, che ha deciso di puntare su. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Elezioni regionali 2025. Oliviero 'arruola' l'ex assessore di Caserta - Tra i nomi già confermati figurano Pino Moretta, consigliere comunale di Marcianise, e Antonietta Nacca, vicesindaco di Macerata Campania ... Si legge su casertanews.it
Regionali Campania, Gennaro Oliviero candidato della lista “A testa alta con De Luca” - Il presidente del Consiglio regionale della Campania, Gennaro Oliviero, annuncia ufficialmente la sua candidatura nella lista “A testa alta con De Luca”, per ... Secondo pupia.tv