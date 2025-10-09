Elezioni in Toscana Schlein abbraccia Giani | Ripartiamo da qui per vincere anche le politiche

Elly Schlein alla chiusura della campagna elettorale con Eugenio Giani a Firenze. Schlein ha tenuto un punto stampa, a Carrara Fiere sui lugarni, insieme a Stefano Bonaccini, abbracciando Giani L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Elezioni in Toscana, Schlein abbraccia Giani: “Ripartiamo da qui per vincere anche le politiche”

In questa notizia si parla di: elezioni - toscana

Elezioni in Toscana, Tomasi (Fdi): “C’è un mondo civico che vuol darci una mano”

Elezioni regionali | M5s, la Toscana si spacca: "No a un'alleanza con il Pd". Galletti: "Confronto aperto, niente fughe in avanti"

Elezioni regionali in Toscana, orgoglio Antonella Bundu: “Siamo Sinistra Rossa, no alle ambiguità”

Elezioni in Toscana, dal Wwf 8 proposte sulla biodiversità ai candidati. Ma rispondono solo in tre - X Vai su X

Elezioni Toscana: qual è il VERO Voto Utile? ? La risposta di Francesco Casini! In vista delle elezioni regionali in Toscana, Francesco Casini spiega perché il voto a Casa Riformista è l'unica scelta davvero utile per chi vuole politiche riformiste. "Saremo com - facebook.com Vai su Facebook

Conte-Schlein,piazze divise ma leader 5s vedrà Giani - Non sul palco principale dei cinque stelle a Firenze dove, nel tardo pomeriggio, salirà da solo il leader, ma qualche ora prima, a Scan ... Segnala ansa.it

Con il voto in Toscana all’orizzonte e le elezioni in Veneto e Puglia in arrivo, Elly Schlein resta concentrata sul suo fortino, mentre riformisti e dirigenti storici del ... - Con il voto in Toscana all’orizzonte e le elezioni in Veneto e Puglia in arrivo, Elly Schlein resta concentrata sul suo fortino, mentre riformisti e dirigenti storici del partito reclamano discontinui ... Riporta linkiesta.it