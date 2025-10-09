Elezioni in Toscana l’Antimafia | Il leghista Roberto Bardelli è impresentabile Lui | Ho le carte in regola
Arezzo, 9 ottobre 2025 – C’è un unico ‘ impresentabile ’ tra le centinaia di candidati al consiglio regionale di tutta la Toscana. È Roberto Bardelli, in corsa per la Lega il 12 e 13 ottobre: il suo nome è finito nel mirino della Commissione parlamentare Antimafia. La presidente Chiara Colosimo di Fratelli d’Italia ha comunicato che l’organismo ha riscontrato una presunta violazione del Codice di autoregolamentazione relativo ai candidati considerati ‘impresentabili’. Pesa la condanna a un anno di reclusione inflitta a Bardelli dal tribunale di Arezzo nel febbraio 2023 nell’ambito del processo Coingas, reato di cui sarà probabilmente riconosciuta la prescrizione nell’udienza di appello Coingas del prossimo 22 dicembre. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: elezioni - toscana
