Idee opposte sul futuro della Firenze-Pisa-Livorno fra i candidati del centrosinistra e del centrodestra, Eugenio Giani e Alessandro Tomasi. Nelk confronto di ieri sera, 8 ottobre 20245, in onda su Rtv38 a pochi giorni dalle elezioni regionali in Toscana. Giani ha ribadito di voler costruite "la Toscana Strade Spa, una società per azioni che possa realizzare quello che avviene già a livello regionale con la Bretella di Mestre o con la Pedemontana in Lombardia", mentre per Tomasi "sono 55 anni che non si fa un intervento di carattere strutturale". Tomasi: "Non sta in piedi" L'articolo Elezioni in Toscana, Giani: “Sulla Fipili nuova società e pedaggio ai Tir”. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Elezioni in Toscana, Giani: “Sulla Fipili nuova società e pedaggio ai Tir”. Tomasi: “Non sta in piedi”