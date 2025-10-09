Elezioni in Toscana Giani | Sulla Fipili nuova società e pedaggio ai Tir Tomasi | Non sta in piedi
Idee opposte sul futuro della Firenze-Pisa-Livorno fra i candidati del centrosinistra e del centrodestra, Eugenio Giani e Alessandro Tomasi. Nelk confronto di ieri sera, 8 ottobre 20245, in onda su Rtv38 a pochi giorni dalle elezioni regionali in Toscana. Giani ha ribadito di voler costruite "la Toscana Strade Spa, una società per azioni che possa realizzare quello che avviene già a livello regionale con la Bretella di Mestre o con la Pedemontana in Lombardia", mentre per Tomasi "sono 55 anni che non si fa un intervento di carattere strutturale". Tomasi: "Non sta in piedi" L'articolo Elezioni in Toscana, Giani: “Sulla Fipili nuova società e pedaggio ai Tir”. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
In questa notizia si parla di: elezioni - toscana
Elezioni in Toscana, Tomasi (Fdi): “C’è un mondo civico che vuol darci una mano”
Elezioni regionali | M5s, la Toscana si spacca: "No a un'alleanza con il Pd". Galletti: "Confronto aperto, niente fughe in avanti"
Elezioni regionali in Toscana, orgoglio Antonella Bundu: “Siamo Sinistra Rossa, no alle ambiguità”
Le elezioni in Toscana. Campo largo, anzi sparso. Conte chiude senza Giani - X Vai su X
Mat, “Elezioni regionali Toscana 12-13 ottobre: che fare?” - facebook.com Vai su Facebook
Le elezioni in Toscana. Campo largo, anzi sparso. Conte chiude senza Giani - Il centrosinistra si divide in quattro piazze per la fine della campagna elettorale. Come scrive lanazione.it
Sanità, FiPiLi, sicurezza, turismo: le risposte dei tre candidati Giani-Tomasi-Bundu prima del voto - Ultimo confronto pubblico a tre, lunedì sera 6 ottobre al Palacongressi di piazza Adua, per i candidati alla presidenza della Regione Toscana e organizzato dal quotidiano La Nazione: ... Come scrive firenzetoday.it