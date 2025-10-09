Elezioni Giani | Dobbiamo vincere c’è bisogno di tutti Schlein lo abbraccia | Toscana una Regione governata bene
Firenze, 9 ottobre 2025 – Si chiude al teatro Cartiere Carrara a Firenze la campagna elettorale di Eugenio Giani in vista delle elezioni regionali di domenica 12 e lunedì 13 ottobre. Al fianco del governatore uscente e candidato del centrosinistra la segretaria del Pd Elly Schlein, il presidente Stefano Bonaccini e il segretario regionale Emiliano Fossi.. Schlein: “Toscana governata bene” "La Toscana – ha sottolineato Schlein – è una Regione che è stata governata bene e ha saputo dare spunti al resto del paese con importanti leggi approvate", dal "salario minimo al fine vita. Speriamo che i cittadini vogliano premiare il coraggio dimostrato in questi anni". 🔗 Leggi su Lanazione.it
