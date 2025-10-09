Elezioni di quartiere passa con 17 voti il regolamento opposizioni in trincea ' Volano gli stracci' tra Giangrandi e Valletta

Cesenatoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ci sono stati 17 voti favorevoli e 10 contrari: approvato, come previsto, in consiglio comunale il nuovo regolamento per le elezioni dei consigli di quartiere che si svolgeranno a dicembre. Non è mancato un dibattito acceso che ha visto, su diversi punti, la contrarietà delle opposizioni. Il. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: elezioni - quartiere

La nascita del Settimo Quartiere, giovedì la data di approvazione: dieci consiglieri in più alle elezioni 2027

A Novara al via le elezioni dei portavoce di quartiere: come si vota e chi può essere eletto

Elezioni di quartiere, oltre 8mila votanti - Si sono svolte ieri a Forlì le elezioni per il rinnovo dei 21 Comitati di Quartiere. ilrestodelcarlino.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Elezioni Quartiere Passa 17