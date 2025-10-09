Elettrocardiogramma in telemedicina salva la vita di un 42enne colto da infarto
La prontezza del dottore Dionysios Liapis, medico di medicina generale di Linosa, si è rivelata determinante nel salvare la vita a un uomo di 42 anni colto nell’isola da infarto al miocardio inferiore. Liapis ha subito eseguito un elettrocardiogramma in telemedicina, collegandosi con i cardiologi. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
