elettori dateci fiducia noi vera alternativa

Lanazione.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Attenzione più marcata alla sanità, con particolare riguardo alle liste di attesa. Quindi la mobilità, si parli di trasporto ferroviario, di arterie di comunicazione come la Siena-Firenze e di viabilità scolastica relativa anche all’area della Valdelsa. Il nostro cavallo di battaglia, la ferma contrarietà alla multiutility. Siamo per i servizi pubblici. Loriano Checcucci, poggibonsese, candidato sindaco nel 2024 per Rifondazione comunista, corre adesso per il ruolo di consigliere regionale con Toscana Rossa, il raggruppamento di forze che oltre al Prc annovera Potere al Popolo e Possibile, a sostegno della candidatura al vertice della Regione di Antonella Bundu. 🔗 Leggi su Lanazione.it

