eletto il nuovo consiglio nazionale dei geologi 2025 2030 la geologia al centro delle scelte strategiche per la tutela del territorio

Si è ufficialmente insediato il nuovo Consiglio Nazionale dei Geologi, che rappresenterà la categoria professionale nel quinquennio 2025-2030, in un momento cruciale per il ruolo della geologia nelle politiche nazionali. Alla presidenza è stato eletto Roberto Troncarelli, geologo laziale, da anni attivo nei settori della progettazione geologica e della tutela ambientale. Insieme a lui, un Consiglio «di continuità» - così definito dagli stessi eletti - che ha designato quale vicepresidente Filippo Cappotto, siciliano, segretario Mario Nonne, sardo, e tesoriere Tatiana Bartolomei, veneta. La squadra è chiamata a portare avanti un mandato all'insegna della visione e dell'impegno quotidiano per la valorizzazione della professione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

