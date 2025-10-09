Eleonora d’Arborea e i suoi falchi | l'incontro tra storia e natura su una selvaggia isola sarda

Fanpage.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sull'isola di San Pietro, in Sardegna, si trova una delle più importanti colonie di falco della Regina o falco di Eleonora, nome legato alla regnante che nel XIV secolo introdusse una legge per proteggere i meravigliosi uccelli. La colonia di rapaci oggi è tutelata nel cuore dell'Oasi Lipu di Carloforte: Fanpage.it ha intervistato il responsabile Luciano Durante per saperne di più sui falchi di Eleonora e lo stato di conservazione della specie. 🔗 Leggi su Fanpage.it

