Eleonora d’Arborea e i suoi falchi | l'incontro tra storia e natura su una selvaggia isola sarda
Sull'isola di San Pietro, in Sardegna, si trova una delle più importanti colonie di falco della Regina o falco di Eleonora, nome legato alla regnante che nel XIV secolo introdusse una legge per proteggere i meravigliosi uccelli. La colonia di rapaci oggi è tutelata nel cuore dell'Oasi Lipu di Carloforte: Fanpage.it ha intervistato il responsabile Luciano Durante per saperne di più sui falchi di Eleonora e lo stato di conservazione della specie. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Sabato 11 ottobre 2025 ? Ore 17:30 CircoloSardo Eleonora d'Arborea Padova - Via delle piazze 22, Padova Presentazione del libro di Myriam Mereu Il saggio studia la componente linguistica del cinema sardo contemporaneo, con particolare attenzion - facebook.com Vai su Facebook
