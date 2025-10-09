Elda Alvigini all’esordio letterario | Inutilmentefiga è una weltanschauung un modo di essere
Dall’attrice al debutto narrativo. Elda Alvigini svela il romanzo “Inutilmentefiga”, un gioco di auto-fiction su una donna che sceglie la strada sbagliata, ma senza perdere l’ironia. Elda Alvigini, volto noto di cinema, teatro e televisione, fa il suo ingresso nel mondo della narrativa con “Inutilmentefiga”, romanzo di esordio che fonde auto-finzione, ironia e riflessione intima. Il titolo, che è una parola unica e inviolabile, descrive una condizione dell’essere, una weltanschauung che ha a che fare con un sentire profondo: il sapere qual è la cosa giusta da fare e scegliere, inevitabilmente, quella sbagliata, senza mai perdere il sorriso e la spinta a sognare, nonostante i fallimenti. 🔗 Leggi su Nonsolo.tv
In questa notizia si parla di: elda - alvigini
Elda Alvigini: dalla recitazione alla scrittura, una carriera poliedrica
I Cesaroni, Elda Alvigini su Amendola: “Mette soggezione. Le polemiche? Costruite” - Era una delle attrici più amate de I Cesaroni ed è tornata sul set di una delle fiction più apprezzate dal pubblico. Si legge su dilei.it
Elda Alvigini chi è, l’attrice de I Cesaroni/ “Serie educativa per i genitori e i ragazzi” - Laureatasi in Lettere Moderne con la tesi L’immagine della donna borghese nel cinema di Antonioni, si è poi dedicata e formato per la sua più grande passione: il cinema. Secondo ilsussidiario.net