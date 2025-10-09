el ma pubblica il video di julie suo primo brano in italiano

Dopo la partecipazione a X Factor e ad alcuni festival estivi, El Ma pubblica Julie, primo brano in italiano, accompagnato dal videoclip. Dopo i successi di Give it to me e Beats again, cantati questa estate sui maggiori palchi in giro per l’Italia ( Battiti Live, Summer Festival di Radio 105 e altri), arriva l’attesissimo brano in italiano di El Ma: Julie, in radio e in digitale da venerdì 10 ottobre per Kontradikt Records ltd., distribuito da ADA Music Italia. D’altro canto lo aveva già promesso l’anno scorso, proprio durante la sua partecipazione ad X Factor, che avrebbe imparato l’italiano perché le sarebbe piaciuto cantare anche in questa lingua che ama moltissimo. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

