Effetto Taylor Swift | le canzoni citate o associate a The Life of a Showgirl hanno subito un incremento negli stream

Nonostante qualcuno abbia storto il naso davanti al nuovo album di Taylor Swift -il dodicesimo della sua carriera- i numeri parlano chiaro: The Life of a Showgirl è un successo. Il disco ha venduto già oltre tre milioni e mezzo di copie; il precedente record apparteneva ad Adele, con 25. Anche sulle piattaforme, TS12 va fortissimo, ed è probabile che supererà l’album più ascoltato su Spotify nella prima settimana, ovvero The Tortured Poets Department, sempre opera sua. Chi ha beneficiato del nuovo album di Taylor Swift. L’effetto Swift, tuttavia, sembra essersi esteso anche a tutti quei brani citati o indirettamente associati a The Life of a Showgirl, che hanno subito un consistente aumento degli stream. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

