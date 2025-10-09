Edy Reja 80 anni | l’uomo che prese il Napoli in C e gli cambiò la storia | Quante liti con De Laurentiis

C’è un uomo che, prima di tutti, ha visto la luce in fondo al tunnel. Un allenatore che ha preso il Napoli dalle macerie della Serie C e, passo dopo passo, lo ha riportato dove meritava di stare. Oggi Edy Reja compie 80 anni, e con lui festeggia un pezzo fondamentale della storia moderna del club azzurro. La sua è la storia dell’architetto della rinascita. L’Inizio dell’Era De Laurentiis. Quando Reja sbarcò a Napoli nel gennaio 2005, trovò una squadra che lottava per uscire dall’inferno della terza serie. Da quel momento, iniziò una cavalcata leggendaria. “ Partimmo dalla C e arrivammo in Uefa “, ricorda con orgoglio. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

