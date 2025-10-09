Educazione in Musica | il progetto internazionale di Antoniano e Fondazione CRC per crescere con le parole e la musica

BOLOGNA – Stimolare l’inclusione, favorire lo sviluppo emotivo e relazionale dei più piccoli e rafforzare il lessico. È con questo triplice obiettivo che l’Antoniano di Bologna, con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, da sempre impegnata nel supportare percorsi educativi innovativi, ha dato vita a “Educazione in Musica”: un progetto che ha coinvolto oltre 1.000 bambini e circa 80 insegnanti di sette diverse scuole primarie, tra quelle del territorio cuneese e realtà internazionali in Albania, Argentina e Georgia. L’iniziativa, che ha combinato ricerca scientifica, creatività didattica e linguaggio musicale, è nata dall’esperienza dello Zecchino d’Oro nelle scuole italiane ed estere e dalle competenze e attività del Centro Terapeutico di Antoniano, che da sempre si occupa del benessere globale dei bambini e delle loro famiglie applicando un approccio integrato e multidisciplinare che coinvolge anche la musica. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

