Edoardo Garrone confermato presidente del Gaslini

L'imprenditore genovese Edoardo Garrone, ex presidente della Sampdoria, è stato confermato presidente del consiglio di amministrazione dell'ospedale Gaslini. La nomina è stata deliberata, su proposta del presidente Giorgia Meloni e del ministro della salute Orazio Schillaci, dal Consiglio dei. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

In questa notizia si parla di: edoardo - garrone

Fondazione Edoardo Garrone - facebook.com Vai su Facebook

Su L’Economia del Corriere della Sera di oggi, un’intervista a tutta pagina al Presidente di ERG, Edoardo Garrone, che affronta temi centrali per il futuro delle imprese familiari e dell’energia. #InspiringChangeToPowerTheFuture - X Vai su X

Ospedale Gaslini, Edoardo Garrone confermato presidente del cda - Genova – Edoardo Garrone è stato confermato presidente del consiglio di amministrazione dell’ospedale Gaslini. Riporta ilsecoloxix.it

Gaslini, Edoardo Garrone confermato presidente, nomina del CdM su proposta premier Meloni e ministro Schillaci - Il Consiglio dei ministri ha deliberato la nomina di Edoardo Garrone a presidente del Consiglio di amministrazione dell’Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico "Giannina Gaslini" di Genova ... telenord.it scrive