Edoardo Garrone confermato presidente del Gaslini

Genovatoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'imprenditore genovese Edoardo Garrone, ex presidente della Sampdoria, è stato confermato presidente del consiglio di amministrazione dell'ospedale Gaslini. La nomina è stata deliberata, su proposta del presidente Giorgia Meloni e del ministro della salute Orazio Schillaci, dal Consiglio dei. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

