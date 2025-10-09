Edmondo Cirielli e Forza Italia storia di un rapporto difficile che peserà sulla corsa alle Elezioni in Campania
Per Edmondo Cirielli, candidato alla Regione Campania il centrodestra campano si mostra compatto ma non lo è. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: edmondo - cirielli
Elezioni Campania 2025: sui social è già deciso: la sfida è fra Roberto Fico ed Edmondo Cirielli
Edmondo Cirielli querela Vincenzo De Luca: “Intollerabile l’attacco alla mia consorte”
Edmondo Cirielli dice sì: la dichiarazione del vice ministro… alla compagna e non alla campagna elettorale
In bocca al lupo a Edmondo Cirielli, nostro concittadino onorario, per questa nuova impegnativa sfida! - facebook.com Vai su Facebook
ELEZIONI REGIONALI CAMPANIA 2025 @FratellidItalia lancia la candidatura di @edmondocirielli - viceministro agli Esteri ed alla Cooperazione - a Presidente della Regione Campania. Edmondo Cirielli, da sempre militante sul territorio campano e protag - X Vai su X
Edmondo Cirielli e Forza Italia, storia di un rapporto difficile (che peserà sulla corsa alle Elezioni in Campania) - Per Edmondo Cirielli, candidato alla Regione Campania il centrodestra campano si mostra compatto ma non lo è. Segnala fanpage.it
Regionali Campania, alla fine tutti d’accordo su Edmondo Cirielli. Ecco chi è il candidato del centrodestra - Superate le resistenze di Forza Italia sulla candidatura del viceministro Edmondo Cirielli come guida della coalizione alle regionali campane ... Lo riporta policymakermag.it