Sarà Edmondo Cirielli, attuale viceministro degli Esteri e figura di spicco di Fratelli d’Italia, il candidato del centrodestra alle elezioni regionali in Campania del 23 e 24 novembre. La scelta, arrivata dopo settimane di trattative tra i partiti della coalizione, è stata ufficializzata nel vertice di maggioranza che ha chiuso definitivamente la partita. Cirielli sfiderà il candidato del campo largo, l’ex presidente della Camera Roberto Fico. L’accordo è arrivato solo dopo il via libera di Forza Italia, che aveva chiesto chiarimenti su vecchie frasi attribuite al viceministro nei confronti di Silvio Berlusconi. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Edmondo Cirielli, chi è il viceministro candidato del centrodestra alle regionali in Campania