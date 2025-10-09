Edmondo Cirielli chi è il viceministro candidato del centrodestra alle regionali in Campania
Sarà Edmondo Cirielli, attuale viceministro degli Esteri e figura di spicco di Fratelli d’Italia, il candidato del centrodestra alle elezioni regionali in Campania del 23 e 24 novembre. La scelta, arrivata dopo settimane di trattative tra i partiti della coalizione, è stata ufficializzata nel vertice di maggioranza che ha chiuso definitivamente la partita. Cirielli sfiderà il candidato del campo largo, l’ex presidente della Camera Roberto Fico. L’accordo è arrivato solo dopo il via libera di Forza Italia, che aveva chiesto chiarimenti su vecchie frasi attribuite al viceministro nei confronti di Silvio Berlusconi. 🔗 Leggi su Lettera43.it
In questa notizia si parla di: edmondo - cirielli
Elezioni Campania 2025: sui social è già deciso: la sfida è fra Roberto Fico ed Edmondo Cirielli
Edmondo Cirielli querela Vincenzo De Luca: “Intollerabile l’attacco alla mia consorte”
Edmondo Cirielli dice sì: la dichiarazione del vice ministro… alla compagna e non alla campagna elettorale
? L’accordo sui candidati alla presidenza delle Regioni rappresenta un passaggio importante per il centrodestra in vista delle prossime elezioni autunnali. Con Edmondo Cirielli in Campania, Luigi Lobuono in Puglia e Alberto Stefani in Veneto, la coalizi - facebook.com Vai su Facebook
ELEZIONI REGIONALI CAMPANIA 2025 @FratellidItalia lancia la candidatura di @edmondocirielli - viceministro agli Esteri ed alla Cooperazione - a Presidente della Regione Campania. Edmondo Cirielli, da sempre militante sul territorio campano e protag - X Vai su X
Chi è Edmondo Cirielli, il viceministro e generale dei carabinieri che sfiderà Roberto Fico alle elezioni Regionali in Campania - Per sei volte eletto alla Camera dei deputati (ininterrottamente dal 2001), prima ancora per ... Come scrive ilmattino.it
Forza Italia approva la candidatura di Edmondo Cirielli alla presidenza della Regione Campania - Il partito di Antonio Tajani conferma il sostegno al viceministro degli Esteri dopo un confronto chiarificatore. Scrive ilgazzettinovesuviano.com