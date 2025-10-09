Ecomafie ambiente sotto attacco | illeciti in crescita del 14.4% si contano oltre 111 reati al giorno

Foggiatoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il bilancio del 2024 sul fronte dei crimini ambientali è pesantissimo: secondo il nuovo Rapporto Ecomafia 2025, le infrazioni accertate in Italia hanno superato quota 110.000, con una media impressionante di oltre 12 violazioni all’ora. Un dato che segna un aumento significativo rispetto all’anno. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

