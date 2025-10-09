Ecco ’Spaghetti al Centro’ Un weekend di tradizione

Il Centro Sociale Fabbrica sempre più capitale del gusto e dei sapori della tradizione culinaria romagnola. E dopo friggione, lasagne e sangiovese, da domani a domenica sarà la volta degli spaghetti. Manca sempre meno all’edizione 2025 dell’evento ‘ Spaghetti al Centro ’ che porterà nel polo aggregativo di via del Santo, nel cuore della frazione imolese, i condimenti più celebri da abbinare alla pasta lunga più famosa al mondo: Amatriciana, Carbonara, vongole, tonno e tante altre sorprese. Senza dimenticare la specialità dell’uovo fritto con pancetta. Ma come funziona? Prezzo fisso popolare, comprensivo di acqua e vino, e mangi quanto vuoi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

