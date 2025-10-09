Ecco la stagione teatrale del Cicconi

Ilrestodelcarlino.it | 9 ott 2025

Due i principi con cui è stata stilata la prima stagione del ‘Cicconi’ firmata dall’amministrazione Calcinari e presentata ieri: in primis la qualità e una certa attenzione ai costi. "Abbiamo una spesa di gran lunga inferiore a quella degli anni passati, lasciando invariati i prezzi" precisa subito il sindaco Gionata Calcinari, affiancato dall’assessore Silvia Tiburzi e dal presidente del consiglio, Simone Trasarti. "La logica è stata di non comprimere la qualità e così è stato. Ringraziamo i nostri sponsor per averci sostenuto" aggiunge l’assessore alla cultura, Giovanni Martinelli che annuncia altre due stagioni "di teatro locale e di musica varia, a ingresso gratuito. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

