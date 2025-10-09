Ecco la stagione teatrale del Cicconi
Due i principi con cui è stata stilata la prima stagione del ‘Cicconi’ firmata dall’amministrazione Calcinari e presentata ieri: in primis la qualità e una certa attenzione ai costi. "Abbiamo una spesa di gran lunga inferiore a quella degli anni passati, lasciando invariati i prezzi" precisa subito il sindaco Gionata Calcinari, affiancato dall’assessore Silvia Tiburzi e dal presidente del consiglio, Simone Trasarti. "La logica è stata di non comprimere la qualità e così è stato. Ringraziamo i nostri sponsor per averci sostenuto" aggiunge l’assessore alla cultura, Giovanni Martinelli che annuncia altre due stagioni "di teatro locale e di musica varia, a ingresso gratuito. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: stagione - teatrale
Foggia Estate 2025, al via la mini rassegna teatrale ‘La Stagione dei Bambini’
Stagione teatrale, ecco il cartellone. Il sindaco: "Qui batte il cuore della città". I grandi nomi fra classico e contemporaneo
Il grande palco del ’Piccolo’. Si svela la nuova stagione teatrale
Si apre la Stagione Teatrale di Limbiate 2025/2026! Domenica 12 ottobre alle ore 16.00, il sipario del Teatro Comunale di Limbiate si alza con uno spettacolo imperdibile: “Fabrizio Fontana Show: Si Fa in 3” Un pomeriggio di pura comicità con il celebre - facebook.com Vai su Facebook
Ecco la stagione teatrale del Cicconi - Calcinari: "Spesa di gran lunga inferiore a quella degli anni passati, ma abbiamo lasciato invariati i prezzi" ... Riporta ilrestodelcarlino.it
Sant’Elpidio a Mare, presentata la stagione della rinascita del Teatro Cicconi - 2026 del Teatro Cicconi di Sant’Elpidio a Mare presentato alla stampa dal sindaco Gionata Calcinari con gl ... Riporta corrierenews.it