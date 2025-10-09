Ecco il bando per i servizi di info-comunicazione del Comune Un milione solo per social network
Rispondere alle crescenti esigenze di cittadinanza attiva, trasparenza amministrativa e innovazione nei rapporti tra Comune e comunità. È questo l’obiettivo del Comune di Modena, che ha bandito una gara d’appalto per l’affidamento dei servizi di informazione, relazione e comunicazione digitale. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
