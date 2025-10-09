Ferrari ha finalmente alzato il velo sul progetto della sua prima vettura elettrica, annunciando le componenti chiave e anticipando le ambizioni tecniche che intendono plasmare il futuro del marchio. L’evento è avvenuto nel contesto del Capital Markets Day 2025 presso lo stabilimento di Maranello, dove è stato presentato il telaio “production-ready” con batteria e motori . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

© Periodicodaily.com - Ecco i dettagli della prima Ferrari elettrica: prestazioni, tecnologia e sfide