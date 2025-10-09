Ecco i dettagli della prima Ferrari elettrica | prestazioni tecnologia e sfide

Periodicodaily.com | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ferrari ha finalmente alzato il velo sul progetto della sua prima vettura elettrica, annunciando le componenti chiave e anticipando le ambizioni tecniche che intendono plasmare il futuro del marchio. L’evento è avvenuto nel contesto del Capital Markets Day 2025 presso lo stabilimento di Maranello, dove è stato presentato il telaio “production-ready” con batteria e motori . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

ecco i dettagli della prima ferrari elettrica prestazioni tecnologia e sfide

© Periodicodaily.com - Ecco i dettagli della prima Ferrari elettrica: prestazioni, tecnologia e sfide

In questa notizia si parla di: dettagli - prima

Juve Reggiana, nuovo test amichevole per i bianconeri! Data, orario e tutti i dettagli per seguire la prima partita della nuova stagione

Juventus-Sancho, l’indizio dal Manchester United. Prima le cessioni, Weah ai dettagli

Mbangula dice addio alla Juve, spunta anche un retroscena: prima del sì al Werder Brema ha rifiutato queste tre proposte! I dettagli

dettagli prima ferrari elettricaFerrari svela i dettagli della prima auto elettrica realizzata a Maranello: ecco com’è - Al Capital Markets Day il presidente John Elkann ribadisce l’impegno e l’unicità del Cavallino. Secondo milanofinanza.it

dettagli prima ferrari elettricaFerrari Elettrica, svelati i primi segreti: la rivoluzione comincia a Maranello - A Maranello arrivano le prime informazioni ufficiali sulla nuova Ferrari elettrica: due parole forti da leggere una accanto all’altra, ma ciò che emerge non è uno strappo col passato bensì un perfetto ... Riporta automoto.it

Cerca Video su questo argomento: Dettagli Prima Ferrari Elettrica