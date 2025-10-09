Ecco dove e quando si svolge la più grande degustazione di vini italiani

Gamberorosso.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'appuntamento è dalle 16 al Roma convention center La Nuvola per conoscere (e assaggiare) i Tre Bicchieri, i Premi Speciali e i Vini Rari della guida Vini d'Italia 2026. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

ecco dove e quando si svolge la pi249 grande degustazione di vini italiani

© Gamberorosso.it - Ecco dove e quando si svolge la più grande degustazione di vini italiani

In questa notizia si parla di: svolge - grande

Cerca Video su questo argomento: Svolge Pi249 Grande Degustazione