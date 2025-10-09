Eccellenze umbre | una chef cacciatrice nella cucina di Tenuta Borgo Santa Cecilia

Perugiatoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una chef cacciatrice alla guida della cucina di Borgo Santa Cecilia.Sarà Serena Sebastiani a raccontare attraverso i piatti e le materie prime, una filosofia di ristorazione e di accoglienza tra le più identitarie in Italia.La chef Serena Sebastiani, già anima della Tenuta e oggi executive chef. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

