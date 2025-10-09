Eccellenze milanesi

Ilgiorno.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Milano col cuore in mano è anche quella che dà speranza ogni anno a migliaia di malati di cancro che vengono qui a curarsi nei suoi ospedali e centri specializzati. Quando brontoliamo per i piccoli e grandi difetti di questa città – traffico, smog, stress e così via – dovremmo pensare alle tante eccellenze che ci mette a disposizione come contropartita. A ricordarlo, a noi "smemorati", è Alberto Costa, direttore della European School of Oncology (Eso), che è stato tra i protagonisti della sua genesi 44 anni fa assieme al grande Umberto Veronesi. Un'intuizione, come lui stesso la definisce, la nascita dell'Eso nel 1981, che ha trovato terreno fertile per crescere in un insieme di fattori che il capoluogo lombardo ha saputo mettere a disposizione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

eccellenze milanesi

© Ilgiorno.it - Eccellenze milanesi

In questa notizia si parla di: eccellenze - milanesi

eccellenze milanesiCook Fest 2025, dal 24 al 26 ottobre a Milano tre giorni di «Comfort food» - Si svolgerà a Milano da 24 al 26 ottobre, alle Cavallerizze del Museo della Scienza, la tre giorni dedicata ai protagonisti della cucina italiana: oltre 70 appuntamenti tra lezioni con i maestri, degu ... Lo riporta msn.com

eccellenze milanesiCharity Dinner 2025: Milano abbraccia la solidarietà tra gusto ed eccellenza - Si è chiusa la terza edizione della Charity Dinner della Croce Rossa Italiana – Comitato di Milano. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Eccellenze Milanesi