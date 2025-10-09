eccellenze milanesi

La Milano col cuore in mano è anche quella che dà speranza ogni anno a migliaia di malati di cancro che vengono qui a curarsi nei suoi ospedali e centri specializzati. Quando brontoliamo per i piccoli e grandi difetti di questa città – traffico, smog, stress e così via – dovremmo pensare alle tante eccellenze che ci mette a disposizione come contropartita. A ricordarlo, a noi "smemorati", è Alberto Costa, direttore della European School of Oncology (Eso), che è stato tra i protagonisti della sua genesi 44 anni fa assieme al grande Umberto Veronesi. Un'intuizione, come lui stesso la definisce, la nascita dell'Eso nel 1981, che ha trovato terreno fertile per crescere in un insieme di fattori che il capoluogo lombardo ha saputo mettere a disposizione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

