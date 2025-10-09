EA FC26 Svelato Il Patch Notes Del Title Update 1.04 In Arrivo Il 10 Ottobre

Il Title Update 1.0.4 di EA FC 26 è stato annunciato. La terza patch potrà essere scaricata a partire da venerdi 10 ottobre per le piattaforme Playstation 5 ( PS5), Playstation 4 ( PS4), Xbox Series XS, Xbox One, PC e Switch. L'aggiornamento apporta diverse correzioni al gameplay, tra i più importanti bisogna evidenziare il fix del PlayStyle Bruiser. Con questa patch i giocatori che hanno il playstyle o playstyle++ avranno maggiori possibilità di vincere un contrasto e recuperare il pallone.

In questa notizia si parla di: fc26 - svelato

