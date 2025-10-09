EA FC 26 SBC Christian Pulisic POTM Settembre Serie A Recensione E Test In Game Con Il Meta
La SBC Christian Pulisic POTM è disponibile nella modalità Ultimate Team di EA FC 26. Potete riscattare sia la carta speciale che i premi accedendo all’area Sfide Creazione Rosa presente nella sezione dedicata di UT 26. DualSense PlayStation 5. Acquista il controller wireless DualSense per console PS5 su Amazon con uno sconto del 3%. 74.99€ 72.90€ Acquista Ora! Il premio è stato assegnato poichè Christian Pulisic è stato determinante nelle partite disputate in campionato dal Milan durante il mese di Settembre. Le votazioni della community sono state determinanti per decretare il vincitore del premio Player Of The Month. 🔗 Leggi su Fifaultimateteam.it
In questa notizia si parla di: christian - pulisic
Milan-Napoli (domenica 28 settembre 2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici. Christian Pulisic può colpire
Milan-Napoli (domenica 28 settembre 2025 ore 20:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Christian Pulisic può colpire
Da promessa a protagonista: “I numeri raccontano l’ascesa di Christian Pulisic”
È solo un calcio di rigore: Christian #Pulisic e quella voglia di spaccare dopo l’errore in #JuventusMilan ? #MilanPress - X Vai su X
Tutta la delusione di Christian Pulisic il giorno dopo aver sbagliato un rigore cruciale contro la Juventus: “Deludere questo club mi uccide” ? - facebook.com Vai su Facebook
FC 26 SBC Kylian Mbappé POTM: L’Attaccante Più Forte Arriva Subito! - La carta più attesa è finalmente arrivata: Kylian Mbappé è il primo Player of the Month (POTM) della LALIGA EA SPORTS in FC 26 Ultimate Team! Come scrive imiglioridififa.com
Recensione EA Sports FC 26: il titolo sportivo più atteso dell’anno - Dopo averlo giocato ed esaminato a fondo siamo pronti a tirare le somme, in questa nostra recensione, per quanto riguarda EA Sports FC 26. tuttotek.it scrive