EA FC 26 SBC Christian Pulisic POTM Settembre Serie A Recensione E Test In Game Con Il Meta

Fifaultimateteam.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La SBC Christian Pulisic POTM è disponibile nella modalità Ultimate Team di EA FC 26. Potete riscattare sia la carta speciale che i premi accedendo all’area Sfide Creazione Rosa presente nella sezione dedicata di UT 26. DualSense PlayStation 5. Acquista il controller wireless DualSense per console PS5 su Amazon con uno sconto del 3%. 74.99€ 72.90€ Acquista Ora! Il premio è stato assegnato poichè Christian Pulisic è stato determinante nelle partite disputate in campionato dal Milan durante il mese di Settembre. Le votazioni della community sono state determinanti per decretare il vincitore del premio Player Of The Month. 🔗 Leggi su Fifaultimateteam.it

ea fc 26 sbc christian pulisic potm settembre serie a recensione e test in game con il meta

© Fifaultimateteam.it - EA FC 26 SBC Christian Pulisic POTM Settembre Serie A Recensione E Test In Game Con Il Meta

In questa notizia si parla di: christian - pulisic

Milan-Napoli (domenica 28 settembre 2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici. Christian Pulisic può colpire

Milan-Napoli (domenica 28 settembre 2025 ore 20:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Christian Pulisic può colpire

Da promessa a protagonista: “I numeri raccontano l’ascesa di Christian Pulisic”

ea fc 26 sbcFC 26 SBC Kylian Mbappé POTM: L’Attaccante Più Forte Arriva Subito! - La carta più attesa è finalmente arrivata: Kylian Mbappé è il primo Player of the Month (POTM) della LALIGA EA SPORTS in FC 26 Ultimate Team! Come scrive imiglioridififa.com

ea fc 26 sbcRecensione EA Sports FC 26: il titolo sportivo più atteso dell’anno - Dopo averlo giocato ed esaminato a fondo siamo pronti a tirare le somme, in questa nostra recensione, per quanto riguarda EA Sports FC 26. tuttotek.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Ea Fc 26 Sbc