È uscito il nuovo numero di The Post Internazionale Da oggi potete acquistare la copia digitale
È uscito il nuovo numero di Internazionale. Il magazine, disponibile già da ora nella versione digitale sulla nostra App, e da domani, venerdì 10 ottobre, in tutte le edicole, propone ogni due settimane inchieste e approfondimenti sugli affari e il potere in Italia, storie inedite e reportage dal mondo, e grande spazio alla cultura con alcuni tra i più importanti intellettuali italiani. La nostra cover story è dedicata al conflitto tra Israele e Hamas e ai 700 giorni di guerra a Gaza. Dai kibbutz assaltati il 7 ottobre da Hamas alle bombe di Israele sulle tendopoli nella Striscia. Dai raid in Libano, Yemen e Siria al conflitto aperto con l’Iran. 🔗 Leggi su Tpi.it
In questa notizia si parla di: uscito - nuovo
Pokémon Friends, che cos'è il nuovo gioco uscito a sorpresa per Switch e smartphone
È uscito il nuovo numero di The Post Internazionale. Da oggi potete acquistare la copia digitale
Calciomercato Inter, nome nuovo per il centrocampo uscito dall’incontro di ieri in sede: Ausilio è già pazzo di lui!
"Amuri luci" è il nuovo album di Carmen Consoli, uscito lo scorso venerdì: un viaggio potente tra dialetto siciliano, memoria storica e denuncia sociale. Tra mito, amore e ribellione, Carmen canta la Sicilia profonda, intrecciando lingue antiche e verità contempo - facebook.com Vai su Facebook