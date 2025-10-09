È uscito il nuovo numero di The Post Internazionale Da oggi potete acquistare la copia digitale

È uscito il  nuovo   numero  di   Internazionale.  Il magazine, disponibile già da ora nella versione digitale sulla nostra App, e da domani,  venerdì 10 ottobre, in tutte le edicole, propone ogni due settimane inchieste e approfondimenti sugli affari e il potere in Italia, storie inedite e reportage dal mondo, e grande spazio alla cultura con alcuni tra i più importanti intellettuali italiani. La nostra cover story è dedicata al conflitto tra Israele e Hamas e ai 700 giorni di guerra a Gaza. Dai kibbutz assaltati il 7 ottobre da Hamas alle bombe di Israele sulle tendopoli nella Striscia. Dai raid in Libano, Yemen e Siria al conflitto aperto con l’Iran. 🔗 Leggi su Tpi.it

