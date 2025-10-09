È Ufficiale | Giulia De Lellis ha partorito è nata Priscilla
È Ufficiale: Giulia De Lellis ha partorito, è nata P riscilla. Giulia De Lellis mamma per la prima volta con Tony Effe: gioia e amore nella nascita di Priscilla. Adesso è ufficiale: Giulia De Lellis è diventata mamma. Dopo giorni di indiscrezioni che hanno tenuto con il fiato sospeso il mondo del gossip, è arrivata la conferma che pone fine a ogni mistero. L’influencer romana e il trapper Tony Effe hanno dato il benvenuto alla loro prima figlia, Priscilla. Giulia De Lellis parto PH IG Una nascita piena di emozione. La bambina è venuta alla luce a Roma, nella quiete della clinica Gemelli, con un parto cesareo perfettamente riuscito. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com
