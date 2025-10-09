È tutto vero | riapre il cinema Europa Decisivo il contributo di Netflix

Romatoday.it | 9 ott 2025

Un cinema storico di Roma riaprirà molto presto. E a renderlo possibile sarà Netflix, che compie dieci anni di vita e festeggia con un colpo da quattro milioni di euro. Cioè la cifra stanziata come sponsorizzazione per ristrutturare la sala di Porta Pia, chiusa da prima del Covid. Riapre il. 🔗 Leggi su Romatoday.it

