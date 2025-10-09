È stata accusata di aver messo al primo posto la carriera di non aver voluto costruire una famiglia Ma la verità dell' attrice di Friends è molto diversa

D ietro il sorriso più famoso di Hollywood, quello che per dieci anni ci ha tenuto compagnia nel salotto di Friends, si nascondeva una battaglia silenziosa e tenace. Per due decenni, mentre il mondo la etichettava come la donna in carriera troppo egoista per volere una famiglia, Jennifer Aniston stava combattendo la sua lotta più difficile e privata: quella per diventare madre. Oggi, in una toccante intervista con Harper’s Bazaar UK, l’attrice 56enne solleva il velo su quel dolore, svelando una verità che riscrive completamente la narrazione che le è stata cucita addosso. Lo stile di Jennifer Aniston. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - È stata accusata di aver messo al primo posto la carriera, di non aver voluto costruire una famiglia. Ma la verità dell'attrice di "Friends" è molto diversa

