È sparito Furto nella casa del Grande Fratello gli occhi di tutti proprio su di loro

Caffeinamagazine.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo episodio di tensione ha movimentato la quotidianità nella casa del Grande Fratello, rompendo la calma apparente che regnava da giorni. Tutto è iniziato con un comunicato ufficiale letto ai concorrenti nel pomeriggio: due “casalinghi” avrebbero avuto la possibilità di pranzare nel tugurio, dove vivono gli altri gieffini, a patto di “mangiare tanto, entrare bussando con i piedi e portare del cibo da condividere con gli altri”. Un modo ironico e bonario, nelle intenzioni del programma, per pareggiare i conti dopo lo scherzo organizzato dai tugurini, che il giorno prima avevano fatto incursione nella casa principale “rubando” generi alimentari. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sparito - furto

Fedez, furto nella villa a Forte dei Marmi: sparito l’orologio d’oro da 200mila euro

Furti in casa durante le vacanze: ecco come difendersi dai ladri e partire in serenità - Ogni giorno in Italia si registrano più di 400 furti in appartamento, per un totale che supera i 147. Si legge su tgcom24.mediaset.it

200 sparito furto casaDa Fiorello a Renato Zero, ecco i furti più famosi in casa dei vip - Bismark è solo l'ultimo di una lunga lista: negli ultimi anni sono tanti i personaggi dello spettacolo e dello sport che hanno subito furti o rapine ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: 200 Sparito Furto Casa