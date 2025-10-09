È sparito Furto nella casa del Grande Fratello gli occhi di tutti proprio su di loro

Un nuovo episodio di tensione ha movimentato la quotidianità nella casa del Grande Fratello, rompendo la calma apparente che regnava da giorni. Tutto è iniziato con un comunicato ufficiale letto ai concorrenti nel pomeriggio: due “casalinghi” avrebbero avuto la possibilità di pranzare nel tugurio, dove vivono gli altri gieffini, a patto di “mangiare tanto, entrare bussando con i piedi e portare del cibo da condividere con gli altri”. Un modo ironico e bonario, nelle intenzioni del programma, per pareggiare i conti dopo lo scherzo organizzato dai tugurini, che il giorno prima avevano fatto incursione nella casa principale “rubando” generi alimentari. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

