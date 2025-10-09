È scoppiata una irrefrenabile passione tra il neo ballerino Rosa Chemical e la bombastica Vera Gemma | il gossip lanciato dal settimanale Oggi
Un flirt a sorpresa tra il cantante Rosa Chemical, ora impegnato nello show del sabato sera “Ballando con le stelle”, e Vera Gemma, a rivelarlo è stato il settimanale “Oggi”. “È scoppiata una irrefrenabile passione tra il neo ballerino Rosa Chemical e la bombastica Vera Gemma. – fa sapere il giornalista Alberto Dandolo- Rosa, al secolo Manuel Franco Rocati, a una manciata di ore dalla sua prima esibizione a Ballando con le stelle, ha trascorso infatti una indimenticabile notte con la figlia del grande Giuliano. I due piccioncini, dopo un primo approccio virtuale, si sono lasciati trasportare dalla passione trascorrendo vivaci momenti di intimità”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
