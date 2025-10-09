E ora vogliamo dare il Nobel per la pace a Donald Trump? Sembrava una boutade ma adesso…
E se non ora quando? L’ufficio del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha pubblicato un post su X nel quale “candida” il presidente Usa Donald Trump al premio Nobel per la pace. “Date a Donald Trump il premio Nobel per la Pace: lo merita”, è scritto nel post, accompagnato da un’immagine realizzata dall’intelligenza artificiale (foto Ansa) che mostra lo stesso Netanyahu mettere al collo una grande medaglia del Nobel a Trump, tra le bandiere israeliane. Dopo una giornata storica come quella del 9 ottobre, con l’accordo di pace raggiunto e firmato tra Israele e Hamas, come non conferire il riconoscimento al presidente americano che con il suo Piano firmato in Egitto ha segnato una svolta attesa dal mondo? Il piano Trump ha cambiato la storia: il Nobel lo merita. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
“Nobel per la Pace a Donald Trump”: la mozione della Lega in consiglio comunale a Milano - Alessandro Verri, capogruppo del Carroccio a Palazzo Marino: la nostra città deve essere in prima fila quando si tratta di sostenere il dialogo tra i popoli, grazie a presidente Usa risultato storico ... Riporta msn.com
Gaza a un passo dalla pace, Trump aspira al Premio Nobel, Landini vuole più tasse, solo Mbappe può salvare Macron - Gaza a un passo dalla pace, Trump aspira al Premio Nobel, Landini vuole più tasse, solo Mbappe può salvare Macron, scrive Bruno Tucci. Secondo blitzquotidiano.it