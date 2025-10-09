È nato Figure 03 il robot che aiuterà gli essere umani a casa e non solo

Dday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alto 170 cm e pesante circa 60 kg, è la terza generazione dei robot di Figure AI. Può fare alcune faccende domestiche e si ricarica con la sua dock da 2 kW. 🔗 Leggi su Dday.it

200 nato figure 03 il robot che aiuter224 gli essere umani a casa e non solo

© Dday.it - È nato Figure 03, il robot che aiuterà gli essere umani a casa (e non solo)

In questa notizia si parla di: nato - figure

Nato, oltre 200mila soldati russi morti o feriti in Ucraina - 000 i soldati russi morti o feriti dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina il 24 febbraio 2022: lo ha detto il Comandante supremo delle forze alleate della Nato ... Come scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: 200 Nato Figure 03